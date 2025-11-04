北陸の重い雪から枝を守る冬の風物詩、雪吊り作業が、金沢市の兼六園の名木「唐崎松」で始まりました。 高気圧に覆われ、秋晴れとなった4日の石川県内。午前11時の各地の気温は、金沢で15.3度、白山河内で12.7度などとなっています。こうした中、兼六園では園内随一の枝ぶりを誇る唐崎松で、雪吊りの作業が行われています。 北陸特有の重く湿った雪による枝折れを防ぐため、庭師たちが約16メートルの高さから放射状に