【モデルプレス＝2025/11/04】モデルの桜井美悠が11月2日、自身のInstagramを更新。夫でYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと0歳息子との家族で撮影した写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】27歳モデル「サンタ衣装似合ってる」26歳人気YouTuber夫＆息子との3ショット◆桜井美悠、出産後初ランウェイ後の家族写真を公開桜井は「札幌コレクション2025。ママになってからランウェイ立たせてもらえるって聞いたときは本当