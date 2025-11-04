【モデルプレス＝2025/11/04】YouTuberのてんちむが11月3日、自身のInstagramを更新。自作の編み物を公開し、話題を呼んでいる。【写真】31歳シンママYouTuber「上手すぎてアートの域」豪華手編み作品◆てんちむ、自作の編み物を公開てんちむは「編みました。テーマはバラ園です」とつづり、自分で編んだニット帽子とアームカバーを披露。いずれも黄緑色の土台に、黄色、山吹色、オレンジの手編みの、大きさも様々なバラがついてい