26年前に起きた名古屋市の主婦殺害事件で逮捕された女が、大学時代に被害者の夫が通っていた大学を一方的に訪ね、夫が応対をしていたことがわかりました。 名古屋市のアルバイト安福久美子容疑者（69）は、1999年、西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32歳）の首などを刺し、殺害した疑いが持たれています。 安福容疑者は容疑を認めているということです。 安福容疑者は奈美子さんの夫・悟さんと高校の