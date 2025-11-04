愛知県初の本格的なアウトレットモール、「三井アウトレットパーク岡崎」が4日、正式にオープンしました。4日は早くから多くの客が訪れ、通常より30分早い午前9時半に開店しました。施設内には180店舗があり、うち食関連が45店舗と、アウトレットモールでは日本一ということです。またペットが入店可能な店舗も多く、愛犬を連れた利用者も多く見られました。浜松から来た客：「わんちゃんと一緒に