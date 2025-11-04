岡山東警察署 就寝中の知人女性の家に侵入したとして、岡山市中区山崎の会社員の男（25）が4日、住居侵入の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年10月14日午前2時35分ごろ、岡山県南部にある知人女性(20代)の住宅に侵入した疑いが持たれています。女性は目を覚まし、男は逃走したということです。 女性から警察に被害届が出され、防犯カメラの映像などから男の関与が浮上しました。 警察の調べに対し