星野リゾート トマムは、夜の空を彩る日本初(※)の常設ドローンショーをスタートする。記念すべき第1弾は、2025年12月6日(土)から25日(木)までのクリスマスシーズン。企画・運航は物流ドローンやドローンショーの運用を手がける株式会社AlterSkyとの協業によるもので、500機のドローンが夜空に幻想的な光のアートを描く。【写真】色とりどりのドローンが描き出す「Merry Christmas」。クリスマスムート