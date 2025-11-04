専業主婦のゆうかは、ある日突然、夫の不倫を知ります。夫はあっさりと自白したうえに、「相手の女性のことが好きだ」と言ったのです。ゆうかは、慰謝料の話し合いをするため、不倫相手の女を呼び出します。しかし、あまりにも堂々とした不倫相手の態度に、ゆうかは疲れ果て…。不倫騒動を通し、自らの力でどん底からはい上がり、新しい人生をつかみ取るまでの成長の物語、『どん底サレ妻は幸せになる』をダイジェスト版でごらんく