福建省福州市で「幸せな老後を楽しみ、シルバー世代の未来を築く」をテーマとする「第1回海峡高齢者産業博覧会」が開催されている。中国新聞網が伝えた。会場には大勢の市民が見学・体験に訪れている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）