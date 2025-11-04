去年11月、さいたま市の高校で生徒が運転する車が横転し助手席に乗っていた生徒が死亡した事故で、警察はきょう、車を運転していた17歳の元生徒を書類送検しました。【写真を見る】埼玉栄高校グラウンドで生徒が運転し横転、助手席の男子生徒（当時17）が死亡運転していた元生徒（17）を書類送検埼玉県警この事故は去年11月の深夜、さいたま市西区にある埼玉栄高校のグラウンドで、この学校の寮に住む男子高校生4人が乗ったグ