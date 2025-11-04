石井琢朗氏巨人は4日、今季までDeNAでコーチを務めた石井琢朗氏（55）が2軍監督に就任すると発表した。現役時代に通算2432安打をマークし、引退後は広島、ヤクルト、巨人、DeNAでコーチを歴任。巨人には5年ぶりの復帰となる。ロッテなどでコーチ歴のある田口昌徳氏（55）が2軍バッテリーコーチに就任。持ち場が未定となっていた市川友也バッテリーコーチ（40）は3軍を担当することが決まった。