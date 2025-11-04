26年前、名古屋市西区で女性を殺害したとして逮捕された69歳の女は、刃物を持って面識のない女性の自宅を突然訪れたとみられることがわかりました。名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は、1999年11月、名古屋市西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。安福容疑者は高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、高羽さん本人とは面識がないとみられます。