高市総理はきょう、自身の肝いり政策の会議体を相次ぎ発足させました。外国人政策の司令塔となる関係閣僚会議では、外国人による違法行為などに対し「毅然と対応する」と訴えました。高市総理「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平感を感じる状況が生じていることも、また事実です。排外主義とは一線を画しつつも、こうした行為には政府として毅然とした対応をします」高市総理はきょう