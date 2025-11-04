秋田市でけさ早く、新聞を配達していた70代の男性が住宅の奥のやぶから出てきたクマ1頭に襲われけがをしました。警察によりますと、きょう午前3時半ごろ、秋田市下新城岩城の住宅の敷地内で、新聞配達中の77歳のアルバイトの男性が住宅奥のやぶから出てきたクマ1頭に襲われました。男性は顔と右手を負傷し、自ら車を運転して市内の病院を訪れ、治療を受けたということです。男性を襲ったクマは、その場を立ち去っていて行方は分か