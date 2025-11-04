北京の街を人民網日本人編集者のA姐とG姐がぶらりと歩いて紹介する、その名も「ぶらり北京」。今回は北京友誼商店をリノベーションした「友誼花園（フレンドシップガーデン）」を訪れました。友誼商店といえば、かつては外国人旅行者にとって欠かせないお土産購入スポット。そんな友誼商店がリノベーションでどんな風に変わったのか、A姐G姐と一緒にのぞいてみましょう！そもそも「友誼商店」って何？建国門外大街にある北京友誼商