スペインのフェリペ6世国王が習近平国家主席の招きに応じて、11月10日から13日まで中国を公式訪問します。中国外交部の毛寧報道官は11月3日の定例記者会見で、スペインのフェリペ6世国王の中国公式訪問について、「これはフェリペ6世国王の即位後、初めての中国への公式訪問であり、また、スペイン国王の訪中は18年ぶりであり、非常に意義深いものだ」とし、「訪問中、習近平主席、李強総理、趙楽際全国人民代表大会常務委員会委員