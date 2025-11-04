秋の叙勲の受章者が3日発表され、三重県からは地方自治や教育などの分野で功績があった57人が受章しました。三重県内に在住する人では、社会の様々な分野で顕著な功績があった人に贈られる「旭日章」は14人が、公務などに長年従事してきた人に贈られる「瑞宝章」は43人が受章しました。このうち、菰野町で建築会社の代表を務める梅田和弘さん64歳が、職業訓練の分野での功労が認められ、瑞宝単光章を受章しました。46年以上、建築