中国メディアの都市快報は3日、東京で行方が分からなくなった中国人留学生の女性が、行方不明になる前に「富士の樹海（青木ケ原樹海）」への行き方を尋ねていたことが分かったと報じた。記事によると、行方不明になっているのは福建省出身で東京都練馬区在住の中国人女子留学生、呉佳穎（ご・かえい、ウー・ジアイン）さん（20）。10月7日に一緒に練馬区役所を訪れた友人と別れた後、行方が分からなくなった。母親は14日に来日して