放課後等デイサービスに通う子どもたちが、アイスの棒を使って夢の世界を表現した作品を審査するイベントが3日、三重県津市内で開かれました。デイサービス事業所の職員らでつくる「いろどりアートコンクール実行委員会」が津市に本社を置く食品メーカー井村屋と協力して3年前から行っている催しです。今回は20年ぶりに国内で開催された「万博」をテーマに、津市と松阪市にある16の事業所に通う小学1年生から高校3年生までの子ども