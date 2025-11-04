三重県の鈴鹿市民が手掛けた作品を展示する、鈴鹿市美術展の表彰式が3日、ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿で開かれました。この美術展は、鈴鹿市内に在住か通勤・通学している高校生以上が対象で、市民の日頃の創作発表の場として毎年開かれています。今年は、洋画や書道など6つの部門で入選した187点の作品のほか、審査員の作品など合わせて252点が展示されました。3日は表彰式が開かれ、はじめに鈴鹿市の末松市長が、限られた