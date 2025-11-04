3日午後、三重県菰野町の御在所岳で60代の男性が登山道から滑落し、全身を強く打って死亡しました。亡くなったのは、松阪市川井町の会社員・佐藤秀夫さん(67)です。消防などによりますと、午後1時前、御在所岳の登山道、一ノ谷新道で、一緒に山登りをしていた会社の同僚男性が「佐藤さんが物を落として取りにいったが応答がない。滑落したのではないか」と119番通報がありました。消防や警察の山岳救助隊が現場にかけつけたところ