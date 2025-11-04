今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ソフトウェアトーク旅行】宮城県の猫の島【離島旅行祭2025】』というひまっくす(*´ω`*)さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ネコさま×離島=めっちゃ癒される。 どうも、ひまっくすです！(∩´∀`∩) 今回は、みすいぶ様主催の「離島旅行祭2025」参加作品です！ 宮城県にある猫の島「田代島」を旅したときの様子をお届けします！ 島のどこに行ってもネコに会