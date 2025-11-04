東京商工リサーチは10月31日、2025年全国「社長の住む街」調査の結果を発表した。本調査は、同社が保有する企業データベース(約440万社)から、社長(個人事業主を含む)の居住地を抽出し、ランキング化したものとなる。2025年 社長の住む街ランキング(町村ベース)○最多は「港区赤坂」が13年連続トップ社長が住む街の全国トップは、東京都「港区赤坂」の4,596人だった。13年連続で首位を守り、唯一、4,000人を超えた。「赤坂」は、若