国会では4日から、高市首相の施政方針演説に対する代表質問が始まります。政権の枠組みが変わってから、初の本格論戦となります。国会記者会館から東真子記者の中継です。◇午後1時から行われる代表質問では、立憲民主党の野田代表が直接対決にのぞむほか、日本維新の会が与党となって初の質問に立つ予定です。立憲民主党の野田代表は、経済政策や外交政策、いま対応が急がれるクマ対策などに加えて、企業団体献金など政治と