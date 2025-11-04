政府は４日午前、外国人政策の見直しを進める関係閣僚会議（議長・木原官房長官）の初会合を首相官邸で開いた。外国人労働者や訪日客の増加に伴う国民の不安や不公平感を和らげる狙いがある。高市首相は会合で「排外主義とは一線を画す」と述べた上で、「可能な施策は順次、スピード感をもって検討を進める」と強調した。首相は、外国人に関する既存ルールの順守に向けた取り組みや、外国人による土地取得のあり方を含めた国土