私立埼玉栄高校のグラウンドで事故を起こした車＝2024年11月、さいたま市西区さいたま市の私立埼玉栄高グラウンドで昨年11月、男子生徒4人が乗った整備用の車が横転し、うち1人が死亡した事故で、埼玉県警は4日、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで、当時運転していた男子生徒（17）を書類送検した。県警によると、容疑を認め「スリルを味わうために運転した」と供述している。書類送検容疑は昨年11月16日午後11時20