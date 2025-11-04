お笑いコンビ・さらば青春の光がMCを務める、ABEMAの視聴者参加型クイズ番組『誰カブキ』（毎週火曜12:00〜 ※初回のみ12:15〜 全4回）が4日にスタートする。『誰カブキ』○全身“カブキ”に扮装した芸能人の正体を当てるABEMAとKDDIとタッグを組み、「お昼の時間帯にスッキリ楽しめる」をコンセプトにした新たな“ショートバラエティ番組企画”『ランチタイムバラエティ』の第2弾となる『誰カブキ』は、 全身“カブキ”に扮装した