CyberOwlは10月31日、キャッシュレス決済利用についての調査結果を発表した。調査は2025年9月9日、全国の300名を対象にインターネットで行われた。○普段利用しているキャッシュレス決済手段普段利用しているキャッシュレス決済手段（複数回答）調査から、クレジットカードが依然としてキャッシュレス決済の中心である一方、QRコード決済と電子マネーも半数以上が利用しており、急速に存在感を高めていることがわかる。特にQRコー