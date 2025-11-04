行方不明になったメアリー・ジョンソンさんに関する情報を求める看板＝2021年7月/KING（CNN）米ワシントン州北西部の人里離れた地域で今年見つかった遺体が、2020年から行方不明になっていた先住民女性メアリー・ジョンソンさんのものだとわかった。警察が発表した。当局は遺体について、DNA鑑定の結果、ジョンソンさんのものだと確認されたと明らかにした。ジョンソンさんは先住民トゥラリップ族として登録されており、20年11月25