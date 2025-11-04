お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が4日までに、X（旧ツイッター）を更新。初めて発症したという痛風の痛みに悲鳴をあげた。古坂は1日に「…痛風。。きっとこれが。。」と切り出し、「全く歩けない。どころか…眠れない。。痛み止め飲むとほんの数時間和らぐ…足の親指に蠍がいて、定期的に刺してくるような痛み。こりゃまいった」と症状を説明。「布団に寝て足を枕などに乗せて上げている限り、痛みは和らぎ