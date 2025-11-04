シンガー・ソングライター有華（ゆか＝31）が4日までにインスタグラムを更新。結婚を報告した。有華は自筆の文書をアップし、「私事ではございますがこの度かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。「こうして日々、音楽を通して皆さまと人生を共に歩めていること。心から感謝しています。新たなスタートと共に、どんな感情も一粒も漏らさず有華らしく、音楽に想いをのせて感謝の気持ちを届けていけたらと思っ