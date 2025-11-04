高齢者マークを付けた軽自動車が逆走高知・南国市にある高知龍馬空港近くの道路で10月23日、FNNのカメラが捉えたのは、中央分離帯を挟んで対向車線を走る逆走車だ。撮影スタッフ：まずいね…。シルバーの軽自動車には「高齢者マーク」も確認できる。逆走車は正面から車が近づいて来ると車線を変更し、その後も進み続ける。中央分離帯が途切れ、正しい車線に戻れるチャンスだが…撮影スタッフ：え、そこで曲がらんの？なぜ？撮影ス