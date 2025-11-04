歌手大塚愛（43）が、3日放送のTBS系特番「テレビ×ミセス」（午後8時55分）に出演。ヒット曲の誕生秘話を語った。3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEによる特番で、大塚はゲストとして出演。番組では、歌手デビューを目指していた19歳の大塚が、さまざまなレコード会社に送っていた履歴書が初公開された。自己PR欄には「好きな食べ物は塩タン、あわび、中トロ」と記されており、進行の陣内智則が「これ、ありましたよね？『黒毛和牛上