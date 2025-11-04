ファミリーマートは10月31日、「コンビニエンスウェア」から「ザ・シンプソンズ」のコレクションアイテムを、一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売を開始した。また、また、11月4日10時から、ファミマオンラインにて数量限定で発売する。コンビニエンスウェア×ザ・シンプソンズコンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを