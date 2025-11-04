米ロサンゼルスで、９３歳の男性が悪臭漂う靴下を点々と置いて迷子になった犬をおびき寄せて、再会を果たした。米メディア・ＡＢＣニュースが先日、報じた。保護犬のラブラドールのサニー（７）は１０月４日、飼い主ノーム・ファイゲンバウムさん（９３）が買い物に出かけたのを追おうとして、裏庭の塀をよじ登って、そのままいなくなってしまった。ファイゲンバウムさんはＡＢＣニュースに「数日たって、本当にもう戻ってこ