お笑い芸人の赤嶺総理（３４）が２日、都内で初著書「おおぎりぼっち〜大喜利百題百答〜」（双葉社）の発売記念イベントを開催した。本書は「こんな学校はイヤだ」をテーマにお題をアレンジし、１００題をストイックに打ち返す“大喜利１００本ノック”だ。帯を書いたのは、芥川賞作家でもあるお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹だ。又吉は、赤嶺を「大喜利界、異端の旗手だと思う」と大絶賛。又吉とは、文学好きの芸人が集まっ