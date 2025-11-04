【赤ペン！】新生ＤｅＮＡの秋季練習が始まった。新たに就任した相川亮二監督（４９）のもと、横須賀の練習施設ＤＯＣＫでは、投内連係やバントシフトなどチームプレーの練習にこれまで以上の時間が割かれている。今季のＤｅＮＡは守備でミスが出る一方、攻撃で「あと１本」が出ず競り負けたケースが多い。「それは“今年は”じゃなく、“今年も”です」そう言う相川監督は、連係プレーの練習を増やした目的を力説した。「４点