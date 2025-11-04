ドジャースの優勝報告会で佐々木朗希投手（２４）がミゲル・ロハス内野手（３６）にむちゃブリされた。スピーチしていたロハスが佐々木は今日が誕生日と紹介するとファンは大歓声。球場には誕生日を祝う曲が流れたが、ロハスが「違う」と言って、佐々木の登場曲「バイラロ・ロッキー」が代わって流れた。佐々木はロハスと並ぶと右手を上下させながら苦笑いを浮かべて体を上下させた。「ハッピーバースデー・ロウキ」と祝福される