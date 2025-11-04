資料岡山大学 酒を飲んで自転車を運転したとして、岡山大学は4日、40代の男性事務職員に停職14日の懲戒処分（10月31日付）を行ったと発表しました。 岡山大学によりますと男性職員は2025年5月23日、会食で酒を飲んだ後、自転車を運転し、警察に酒気帯び運転で検挙されました。後日、岡山簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けました。 岡山大学は「職員がこのような法令違反を起こしたことは、本学の信用を著しく