【前後編の後編／前編を読む】不倫の子を堂々と育てた母と、いつもビクビクするその息子…「僕はヘタレなんですよね」55歳男性が“日和って逃げた”人生の2つの後悔金藤裕治郎さん（55歳・仮名＝以下同）の母は、不倫関係にあった相手との子である彼を女手ひとつで育てた。堂々と生きる母の姿を見て育った裕治郎さんは「真っ正直に生きていかなければならない」という思いを抱くようになるが、言葉とは裏腹に、“人の目”を気