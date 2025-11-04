【前後編の前編／後編を読む】すべては「妻の更年期」から始まった…55歳夫が肋骨＆手首をへし折られ“出家” を考えるほどこじれた末路今から38年前の1987年、『危険な情事』というアメリカ映画が話題になった。マイケル・ダグラス扮する既婚男性が、妻子が実家に戻っている間にグレン・クローズ演じる独身女性とパーティで知り合い、一夜をともにしてしまう。翌日、帰宅しようとすると、女は手首を切って自殺を図る。【写真