11月は政府が定める「子ども・若者育成支援強調月間」です。子どもの虐待防止などに関心を高めてもらおうと4日、長野市で啓発活動が行われました。JR長野駅前では県や市の職員・警察などおよそ20人が児童虐待の防止などを呼び掛けました。県によりますと昨年度、県内の児童虐待相談対応件数は「2833件」と前の年より59件、多くなり1990年度の統計開始以降、過去最多となっています。このうち「無視」や「暴言を吐く」などの心理的