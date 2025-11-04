【新興国通貨】ドル人民元７．１２台半ば＝中国人民元 先週は約１年ぶりとなる７．０９台を付ける場面が見られたドル人民元。その後週末にかけて買い戻しが入ると、週明けも流れが継続し７．１２６０台まで一時上昇。ドル全般の買いなどが支えとなっている。 対円では２１円６５銭前後。昨日は２１円６２銭まで下げる場面も、今朝２１円６８銭台まで上昇。 USDCNY7.1243CNYJPY21.656