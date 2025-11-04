4日朝から、東京・江戸川区の旧江戸川周辺でイノシシの目撃情報が相次いでいます。警視庁によりますと4日午前6時ごろ、江戸川区東葛西3丁目の旧江戸川にかかる浦安橋付近でイノシシを目撃したと最初の通報がありました。その後、イノシシは徐々に南下する様子が目撃され、葛西橋通りを中心に、合わせて9件ほどの通報があったということです。イノシシの体長は1メートルほどということで、午前6時半ごろに西葛西8丁目で目撃されて以