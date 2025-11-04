３日に放送されたテレビ東京系「最強大食い王決定戦２０２５秋」で、今春の大会優勝者が婚約した事を公表した。準決勝でのチキン弁当対決の際に、ＭＣの高橋みなみから「人生のターニングポイントがあったと」と聞かれたのがていねい木下こと、木下智弘。「僕に大好きな人ができました！」と報告し「結婚を予定している方ってこと？」と聞かれ「はい！」と即答した。今年の春の大食い王決定戦で優勝したのを機に交際を開始。