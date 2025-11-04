さいたま市西区の埼玉栄高のグラウンドで昨年１１月、同高運動部員の男子生徒４人が乗ったグラウンド整備用の軽乗用車が横転し、助手席の男子生徒（当時１７歳）が死亡した事故で、埼玉県警は４日、運転していた男子生徒（１７）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）の疑いでさいたま地検に書類送検した。発表によると、男子生徒は昨年１１月１６日午後１１時２０分頃、同高運動部のグラウンドで、整備用の車をの