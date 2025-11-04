©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … SALLY’S COFFEEのグッズ、Tシャツが完成しました！神戸レタスさんがデザインし、私が監修いたしました！ カラーは白と黒の2色！11/9のABCラジオまつりにて販売されま