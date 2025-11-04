クマによる人への被害が相次いでいることを受け、警察は4日から子どもたちの登下校の時間帯の見回りをさらに強化しています。記者「おはようございます、出動ですか」警察官「これから通学路のクマの警戒に行ってきます」県内14の警察署で4日から一斉に始まった特別警戒。登下校の時間帯に通学路を巡回したり校門付近で監視を行ったりしてクマを寄り付かせないよう警戒にあたります。対象はクマの目撃情報が多く寄せられている地域