俳優で歌手の武田鉄矢（76）が4日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。ドジャースの2連覇についてテレビをつけていたが直視できなかったと告白した。番組冒頭で、MC谷原章介から「鉄矢さん、知ってます？ドジャース優勝したんですよ」と振られて「いや〜、私、4回見直して…」と興奮して話すと谷原は「どういうことですか？」と意味が分からずに聞き返した。武田は「つまり、あんまりドキドキする