旦那さんが定年して家にいるようになると、その生活がストレスだと感じてしまうことも……。今回は、熟年離婚ではなく別居の選択をした人のエピソードをご紹介します。残り僅かの人生だから…「定年後、夫が毎日家にいるのが本当にストレスでした。何をするわけでもないのに、ずっとリビングにいるんですよね。私には私のペースがあるのに、それを乱されるのが嫌で……。夫は『定年したら夫婦で海外旅行しよう』なんて言ってたけど